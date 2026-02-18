Священный месяц Рамадан: рекомендации МИД для путешественников

Генеральное консульство России в Хургаде обратилось к российским гражданам, планирующим отдых в Египте в период Рамадана, с серией важных рекомендаций. Отмечается, что четверг, 19 февраля, станет первым днем священного месяца.

Дипломаты посоветовали туристам проявлять уважение к местным традициям, воздерживаясь от употребления пищи, напитков и курения в общественных местах, в том числе вне гостиниц, в светлое время суток. Кроме того, было рекомендовано избегать ношения вызывающей одежды, не слушать громкую музыку и вести себя спокойно, особенно вблизи культовых сооружений и жилых районов.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности дорожного движения. Генконсульство предупредило, что в Рамадан дорожная обстановка может стать непредсказуемой: днем дороги относительно свободны, однако за два часа до заката наблюдается значительное увеличение трафика и числа ДТП.

В связи с этим, при планировании досуга в период священного месяца, туристам рекомендовали отказаться от рискованных развлечений, допускающих возможность пренебрежения техникой безопасности. В качестве напоминания было приведено происшествие марта 2025 года, когда из-за халатности экипажа затонула экскурсионная подводная лодка, унесшая жизни семи россиян, из которых трое были несовершеннолетними.

