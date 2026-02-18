Двух туристок в купальниках выгнали с храмовой ярмарки на Пхукете

Двух туристок в бикини выгнали с храмовой ярмарки на Пхукете. Об этом пишет Thaiger.

© Соцсети

Житель Таиланда заснял двух иностранок в бикини, гуляющих по территории храма Ват Чалонг, и опубликовал видео в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Женщины попросили прекратить съемку, но возмущенный мужчина закричал: «Уходите! Уходите!».

В итоге растерянные туристки и их друзья покинули ярмарку. По словам тайца, бикини неуместны на священной территории храма, где посетителям рекомендуют скромный дресс-код.

Мнения в сети разделились. Некоторые согласились с тем, что иностранцы обязаны уважать тайские традиции и знать правила посещения достопримечательностей перед поездкой.

Другие пользователи считают, что прогонять женщин без объяснений было невежливо, тем более, что они не входили в храм, а всего лишь гуляли по ярмарке.