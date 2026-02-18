Российским туристам в Египте рекомендуют пока воздержаться от еды за пределами отелей

Генконсульство РФ в Хургаде выступило с рекомендациями для российских туристов на время священного месяца Рамадан. Дипмиссия советует отдыхающим соблюдать местные традиции и правила поведения.

Согласно сообщению, в дневные часы верующим предписан пост, поэтому гостям страны следует воздерживаться от еды, напитков и курения в общественных местах за пределами гостиниц. Кроме того, туристам рекомендуется отказаться от вызывающей одежды, громкой музыки и чрезмерно шумного поведения, особенно рядом с мечетями и в жилых районах.

Начало Рамадана в Египте определено Управлением фетв Египта: первым днем поста объявлен четверг, 19 февраля.

Дипломаты также обратили внимание на особенности дорожной обстановки. В период Рамадана трафик меняется, днем движение становится более свободным, однако за один-два часа до разговения ситуация на дорогах резко осложняется, возрастает напряженность и увеличивается риск аварий.

Отдельно туристов призвали учитывать факторы безопасности при выборе развлечений. В консульстве напомнили о происшествии в Египте весной 2025 года, когда на завершающем этапе поста затонула экскурсионная подводная лодка. В результате инцидента погибли 7 россиян, включая 3 детей. В ведомстве подчеркнули необходимость осторожности при участии в активностях, где многое зависит от человеческого фактора и соблюдения техники безопасности.