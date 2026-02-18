Тревел-блогерша назвала пугающие ее вещи в путешествиях

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, путешествующая по миру, назвала пугающие ее вещи в поездках. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Во-первых, автор публикации призналась, что боится потерять телефон с российской сим-картой, к которой «привязано все на свете». Чтобы этого избежать, она старается всегда держать гаджет в поле зрения и не брать его на пляж.

Второй страх путешественницы — невозможность уехать из страны из-за закрытия границ.

«В пандемию, в момент закрытия границ, я оказалась в Турции. Это меня устроило. Но вот застрять на какой-нибудь Шри-Ланке я бы не хотела», — констатировала она.

Коновалова добавила, что боится получить в путешествии травму или опоздать на рейс, так как из-за этого может разрушиться вся цепочка дальнейших перемещений.

«Я так сильно боюсь опоздать на первый рейс, что приезжаю в аэропорт еще до открытия регистрации!» — рассказала она.

Россиянка также отметила, что за годы путешествий ее перестала пугать возможность потерять багаж или забыть вещи в отеле.

«Если у меня украдут деньги, я расстроюсь, но переживу. Я не боюсь, если лечу в незнакомую страну — мне это нравится», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша дала советы желающим летать в бизнес-классе бесплатно. По ее словам, для этого надо создать образ «делового» путешественника, а не туриста.