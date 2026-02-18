Посол сообщил, сколько принял россиян Таиланд в 2025 году

В 2025 году Таиланд посетили почти 1,9 млн российских туристов. Об этом сообщил посол России Таиланде Евгений Томихин.

«В 2025 году в Таиланде побывали без малого 1,9 млн наших туристов, 1,898 млн с небольшим», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам посла, это больше на 8,5% больше, чем в 2024 году.

