«С ума сойти». Россиянин рассказал об отдыхе на курорте Китая

Российский турист побывал на китайском курорте Хайнань и описал его фразой «лучше Таиланда, Шри-Ланки, Индонезии и Вьетнама». Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читатель издания Константин отдыхал на острове дважды: в декабре 2024 года и апреле 2025-го. В первый раз он остановился в отеле Atlantis Sanya с аквапарком, аквариумом и множеством ресторанов.

«Плюс — ощущение сказки, минус — шумно, как в "Диснейленде", жить тут постоянно — с ума сойти», — признался россиянин.

По его словам, в декабре на Хайнане отдыхают в основном китайские семьи с «кричащими уставшими детьми» и «шумные пьяные толпы» россиян. Европейцев зимой меньше, и они «дружелюбные и спокойные».

В числе плюсов отдыха на китайском курорте в декабре Константин назвал праздничный вайб, небольшое количество комаров и дешевые фрукты. А среди минусов — переполненные пляжи в Санье, высокие цены на еду и сувениры, а также шумные толпы.

В апреле россиянин жил в элегантном отеле с приватными виллами, спа-центром и пляжем The Ritz-Carlton Sanya. Проживание ему обошлось дешевле, чем в прошлый раз.

«Контингент в апреле спокойнее: больше парочек и соло-путешественников, европейцев и австралийцев, китайцы уже разъехались после своего Нового года. Русских меньше, но все равно встретишь земляков, уже спортивных и семейных», — отметил он.

Соотечественник добавил, что цены на Хайнане в апреле ниже на 30-40 процентов, а погода — теплее.

Ранее другая российская туристка побывала на этом курорте Китая и была разочарована отдыхом. По ее словам, все помои с очистками выливают прямо на улицы города Санья, из-за чего «вонь стоит отменная».