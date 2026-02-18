Роспотребнадзор обновил рекомендации туристам на фоне завозных случаев оспы обезьян

На фоне выявления новых случаев оспы обезьян у россиян, вернувшихся из зарубежных поездок, Роспотребнадзор обнародовал обновленные рекомендации для туристов. Ведомство акцентировало внимание на необходимости минимизировать риски заражения во время путешествий.

В санитарной службе подчеркнули, что гражданам следует избегать контактов с дикими животными, которые могут быть переносчиками вируса. Особую настороженность, по оценке специалистов, должны вызывать грызуны и приматы. Эксперты напоминают, что инфекция способна передаваться не только через укусы, но и через биологические жидкости, а также при соприкосновении с предметами, загрязненными выделениями инфицированных животных.

Причиной усиления профилактических мер стали недавние эпидемиологические эпизоды внутри страны. В начале февраля в медицинское учреждение Подмосковья были госпитализированы 3 пациента с подтвержденным диагнозом. Двое из них уже завершили лечение и выписаны, состояние третьего оценивается врачами как стабильное.

Новые случаи заболевания были зарегистрированы и в Санкт-Петербурге. По данным региональных служб, инфекция выявлена у туристов, прибывших из Таиланда. Пациенты находятся под наблюдением медиков в специализированном стационаре.

Ведомство также призывает граждан соблюдать стандартные меры профилактики: регулярно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты при контактах с людьми, недавно вернувшимися из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.