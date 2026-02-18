«Армяне позаботились». Турист рассказал о россиянах, живущих в США

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала об одной нестандартной проблеме живущих там соотечественников. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что в этой стране можно купить почти все, но найти настоящие соленые огурцы для оливье и винегрета — почти невыполнимая миссия. По ее словам, американские продукты только портят эти любимые россиянами салаты.

«Но есть свет в конце туннеля. Если ты живешь в российском комьюнити — ты в шоколаде. Армяне и турки уже позаботились о нас: навезли нам, бедолагам, тонны гречки, селедки, майонеза, подсолнечного масла», — такими фразами описала увиденное в местных магазинах россиянка.

Путешественница также посоветовала живущим в Америке соотечественникам запастись терпением и начать «крутить правильные огурцы самостоятельно».

«Или живите рядом с русским магазином. Тогда оливье будет не только вкусным, но и душевно безопасным», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала несколько блюд русской кухни, непонятных для американцев. В частности, Ершова отметила, что они смотрят с подозрением на любую кашу.