Российские туристы бросились скупать весенние туры в три страны

Российские туристы бросились скупать туры весной 2025 года в три страны — Мальдивы, Сербию и Венгрию. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Аналитики выяснили, что спрос на отдых на Мальдивах вырос на 96 процентов, в Сербии — на 73 процента, в Венгрии — на 72 процента. Кроме того, россияне поедут в весенние месяцы в Турцию и Индию.

«В список стран, на которые спрос этой весной снизился, вошли Шри-Ланка (доля отельных заказов упала на 65 процентов), Бразилия (минус 61 процент), Португалия (минус 52 процента), Сингапур (минус 40 процентов) и Малайзия (минус 39 процентов)», — отметили специалисты.

Ранее россиянам назвали популярные направления для отдыха весной 2026 года. В список вошли две страны Европы и Таиланд.