Turkish Airlines возобновляет рейсы в Венесуэлу

Авиакомпания Turkish Airlines собирается возобновить рейсы из Турции в Венесуэлу, приостановленные из-за предупреждения федерального управления гражданской авиации США. В расписании перевозчика уже стоят вылеты из Стамбула в Каракас с периодичностью 3 раза в неделю, начиная с 3 марта. Пассажирам отмененных ранее рейсов предлагают переоформить билеты обратно.

В системах бронирования уже доступны места на стыковочных вылетах в Венесуэлу из российских городов. Впрочем, стоимость перелета из Москвы с пересадкой в Стамбуле не может порадовать туристов. Например, round trip с 3 по 17 марта предлагается за 274 тыс. руб. При этом дорога в одну сторону займет 21 час, в другую – 18.

Немного дешевле – в 225 тыс. руб. – обойдутся билеты Turkish Airlines, если выбрать субботние дни с 7 по 21 марта и ранний вылет из Внуково – в 06:10.

Отметим, другой вариант перелета в Каракас из России – на самолете венесуэльской Conviasa. Перевозчик продолжает выполнять прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. По данным онлайн-табло, V0 771 отправился из Внуково 16 февраля. Еще 2 вылета состоятся 2 и 16 марта. Из Пулково можно улететь на самолетах Conviasa в Венесуэлу также раз в 2 недели, по воскресеньям, ближайший вылет – 22 февраля.

Билеты продаются на сайте авиакомпании, цены представлены в долларах. Например, место на вылете из Москвы 2 марта обойдется в сумму от 1537 долларов (около 117 тыс. руб.) в экономклассе за one way.

Напомним, туроператоры сейчас не предлагают туры в Венесуэлу, поскольку Минэк рекомендовал приостановить продажу туров и услуг в стране.

Ранее TourDom.ru писал, что российские авиакомпании не планируют возобновлять рейсы в Венесуэлу, несмотря на информацию об открытии воздушного пространства страны 29 января.