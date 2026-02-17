Эксперт назвал минусы дешевых туров в ОАЭ

Туроператоры устроили масштабную распродажу туров в ОАЭ на конец февраля, и цены вплотную приблизились к египетским — отдых можно найти от 30 тысяч рублей на человека . Однако эксперты предупреждают: за кажущейся экономией скрываются нюансы, которые могут сделать такой отпуск не только невыгодным, но и утомительным.

Дело в том, что бюджетные предложения касаются исключительно отелей, расположенных вдали от береговой линии. Например, в Фуджейре за 32 тысячи рублей туристу предложат четырехзвездочный отель, но пляж будет находиться в пяти километрах . В Шардже за аналогичную сумму можно заселиться в трехзвездочную гостиницу в семи километрах от моря, а в Дубае самый дешевый вариант обойдется в 38 тысяч рублей с расстоянием до пляжа почти 4,5 километра . Ежедневные поездки на такси или аренда машины съедят значительную часть сэкономленных средств.

Примечательно, что даже по "горящим" ценам ОАЭ все же остаются дороже Египта. По данным Ассоциации туроператоров России, февральский тур в Египет на 10 ночей с перелетом и "все включено" в отеле 4* обойдется в 80-100 тысяч рублей на двоих . В ОАЭ за те же деньги придется довольствоваться только завтраками . Более того, в Хургаду можно улететь на неделю за 55-60 тысяч рублей на двоих, а в Шарм-эль-Шейхе бюджетные предложения с "все включено" стартуют от 59 тысяч рублей на двоих .

Эксперты советуют внимательно изучать локацию отеля перед бронированием. Если для туриста принципиален пляжный отдых, экономия на размещении в удаленных районах может оказаться ложной. В то же время для тех, кто планирует активную экскурсионную программу и проводит в номере лишь ночь, такие варианты вполне оправданы .

