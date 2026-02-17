Россияне смогут попасть в Китай на поезде

С 8 марта россияне вновь получат возможность пересекать границу с Китаем по железной дороге — впервые с 2020 года возобновляется движение пассажирского поезда по маршруту Забайкальск — Маньчжурия.

Рейсы будут курсировать дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Расписание составлено с учётом удобства пассажиров и стыковок с другими видами транспорта на обеих сторонах границы.

Примечательно, что время в пути составит всего около 25 минут. Это связано с тем, что пункты пропуска Забайкальск (Россия) и Маньчжурия (Китай) расположены очень близко друг к другу — маршрут фактически охватывает только участок перехода через государственную границу.