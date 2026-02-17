Китайским туристам пришлось ночевать в автобусе в Териберке

Туристам из Китая пришлось провести ночь в экскурсионных автобусах по пути из Териберки в Мурманск из-за того, что трассу перекрыли на выходные после снегопадов. Об этом рассказал мурманский гид Борис Кочетков.

© Вечерняя Москва

Мужчина сопровождал группу из восьми китайцев на небольшом автобусе. В субботу вечером, 14 февраля, транспортные средства выстроились в колонну для отправки в Мурманск, но движение остановили после поломки снегоуборочной техники и выпавшего снега, поэтому многим пришлось возвращаться в Териберку на ночевку.

Но некоторые остались ночевать в автобусах, они там стояли всю ночь. В основном, по моим наблюдениям, там были китайские туристы. Всего в колонне было порядка десяти автобусов, сколько осталось на дороге, я не знаю, — рассказал Кочетков.

По информации АБН24, в ночь с 14 на 15 февраля температура в некоторых районах Мурманской области опускалась до минус 37 градусов. Дорогу удалось расчистить только к вечеру воскресенья. Сначала по ней пустили легковушки и микроавтобусы, затем двинулись более тяжелые машины. Всего до конца дня удалось вывести около 300 машин, а в понедельник всем автомобилям удалось благополучно выехать в столицу региона, передает РИА Новости.

В начале января десятки автобусов с российскими туристами задержались на китайской границе. По словам очевидцев, туристы спокойно проходили российскую таможню, однако дальше образовалась пробка из 30 автобусов с российскими номерами. Некоторые туристы стоят в очереди более 10 часов, при этом причины задержек не объясняют.