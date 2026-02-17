Мошенники в Таиланде нацелились на иностранных туристов

В Таиланде зафиксирован очередной всплеск уличного мошенничества, нацеленного на иностранных туристов. В популярных туристических центрах страны – Бангкок, Паттайя и Пхукет – приезжим предлагают приобрести якобы «самое эффективное средство от облысения». Стоимость «лечебного курса», как правило, составляет 200–300 долларов.

© tourdom.ru

О схеме обмана российским СМИ рассказал консультант таиландского Совета по защите потребителей Амон Сыамйот. По его словам, конкретный товар может меняться, однако сам подход остается прежним.

«Мошенники на улице вступают в разговор с туристом и убеждают его купить "лучшее в мире средство" – от кожных проблем, болей в суставах или, как сейчас, от выпадения волос. После этого человека приводят в лавку или магазин, где давление на клиента усиливается и история часто заканчивается покупкой», – пояснил эксперт.

Как отметил Амон Сыамйот, цена подобных «препаратов» обычно укладывается в диапазон 200-300 долларов за так называемый обязательный курс.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о давно известной практике.

«Это старый прием, который использовался еще много лет назад. Чаще всего в подобных схемах задействованы выходцы из Пакистана и Индии. Значительная часть из них находится в стране нелегально», – добавил он.

Власти и профильные организации рекомендуют туристам избегать покупок у уличных продавцов и не поддаваться на настойчивые предложения незнакомцев.