В посольстве Кубы объяснили, когда россияне смогут вернуться на остров

«ТурДом» получил комментарий посольства Кубы по поводу возможных сроков возобновления рейсов с российскими туристами на остров, а также ответ на статью Financial Times об «ошибочной ставке на российских туристов».

Когда будут возобновлены рейсы с туристами на Кубу?

Сейчас российские авиакомпании вынужденно выполняют только вывозные рейсы. Вопрос о том, смогут ли перевозчики возобновить полеты на Кубу после 11 марта – именно до этой даты авиавласти выпустили предупреждение (Notam) о нехватке авиатоплива – советник по туризму посольства Кубы Кристина Леон Изнага прокомментировала «ТурДому» так:

«На этот вопрос следует ответить другим вопросом: когда восторжествует справедливость и когда будет снята жестокая блокада, от которой наш остров страдал годами? Без нее мы не знаем, когда у нас будет топливо, потому что мы не знаем, когда президент Соединенных Штатов снимет ограничения в отношении нашей страны, чтобы мы могли торговать топливом без ограничений, не только для авиакомпаний, но и для экономического развития острова».

От редакции добавим – вполне возможно, что предупреждение о нехватке авиатоплива будет продлено на неопределенный срок, так как поставки нефти на Кубу из Венесуэлы после захвата президента Мадуро американцами прекратились. Некоторую надежду вселяет только появившаяся сегодня новость о начале переговоров. Президент США Дональд Трамп дал понять, что угрозы военного вторжения на Кубу нет. Он заявил, что госсекретарь Марко Рубио «прямо сейчас разговаривает» с кубинцами. «Им обязательно надо заключить сделку, потому что это (...) действительно гуманитарная угроза», – сказал Трамп и добавил – «нет даже авиатоплива».

Действительно ли Куба «сделала ставку» на россиян и китайцев?

Как пишет Finanial Times, «страна просчиталась» сделав ставку на туристов из России и Китая. После пандемии Куба планировала привлечь 1–2 млн российских и китайских туристов, вложила «дефицитную» валюту в строительство отелей, но спрос оказался минимален. В качестве примера издание привело 42-этажный Torre K в Гаване стоимостью 200 млн долларов, рассчитанный более чем на 500 номеров.

Статья вызвала обсуждение в туристическом сообществе, так как выглядит нелогичной. Гости из России в основном стремятся на курорты страны – Варадеро, Кайо-Коко и другие – но не в столицу. Кроме того, специалистам и опытным туристам известно, что львиную доля турпотока на Кубу в последние десятилетия формируют вовсе не россияне. По данным статистического ведомства Кубы, в 2025 году по количеству прибытий лидировали канадцы и граждане самой Кубы, проживающие за рубежом – 754 тыс. и 228 тыс. визитов соответственно. Россияне на третьем месте с 131 тыс. Что касается гостей из Китая, то в топ-10 их нет.

В посольстве Кубы «ТурДому» подтвердили, что статья Financial Times не соответствует действительности.

По словам советника по туризму посольства Кристины Леон Изнага, отели на Кубе строятся или реконструируются не в расчете на туристов из каких то определенных стран, а для удовлетворения потребностей международного рынка. Российкие туристы безусловно вносят вклад, но турпоток сдерживается нехваткой широкофюзеляжных самолетов и последствиями топливной блокады.