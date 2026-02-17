Еще одна иностранная авиакомпания захотела летать в Россию

В расписании аэропорта Домодедово появились рейсы авиакомпании Kuwait Airways. Судя по информации сайта, полеты запланированы 3 раза в неделю с 16 марта по 24 октября.

В пресс-службе Домодедово телеграм-каналу «Пристегните ремни» уточнили, что на данный момент это всего лишь запрос слотов. Официальный договор об обслуживании рейсов с аэропортом пока не подписан.

Ранее, в конце января, руководитель Управления гражданской авиации Кувейта направил замминистра транспорта РФ Владимиру Потешкину письмо с планами поставить регулярные рейсы Kuwait Airways в Москву. Согласно документу, частота полетов также должна составить 3 раза в неделю с середины марта.

Сейчас в Россию выполняет программу еще одна авиакомпания из Кувейта – Jazeera Airways. Билеты из Москвы в Эль-Кувейт стоят от 25 тыс. руб. в одну сторону и 41 тыс. руб. туда и обратно. В прошлом году Jazeera Airways также предлагала стыковочные рейсы в Черногорию, на Кипр и другие направления, в том числе в составе турпакетов.