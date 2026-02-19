Москва и Пекин договорились о сотрудничестве в сфере туризма

На церемонии открытия фестиваля «Московская Масленица в Пекине» представители столиц России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма.

Документ предусматривает проведение совместных выставок и отраслевых мероприятий, использование цифровых ресурсов для продвижения проектов, обмен лучшими практиками и организацию ознакомительных экскурсий для специалистов индустрии гостеприимства двух стран. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Москва укрепляет всестороннее сотрудничество с коллегами из Китайской Народной Республики. Оно не ограничивается какими-то отдельными направлениями, а распространяется на все ключевые сферы — от культуры и технологического развития до туризма», — отметила Наталья Сергунина.

Фестиваль «Московская Масленица в Пекине» проходит с 19 по 22 февраля в парке Чаоян — одном из крупнейших парков Пекина. Гостей ждут творческие мастер‑классы, хореографические и вокальные выступления, национальные угощения и многое другое.

По словам Натальи Сергуниной, Китайская Народная Республика лидирует среди государств дальнего зарубежья по числу туристов, посещающих российскую столицу. За 2025 год количество путешественников из Китая увеличилось почти на 10 процентов и достигло 470 тысяч человек.

Такой рост во многом обеспечен благодаря партнерским событийным проектам двух столиц — в их числе фестивали «Московская Масленица в Пекине» и «Китайский Новый год в Москве».

Фестиваль, посвященный китайскому Новому году, проходит в столице до 1 марта, он объединяет более 60 площадок. Среди них Манежная площадь, кинопарк «Москино» и Московский зоопарк. Гостей ждут кулинарные и творческие мастер‑классы, театрализованные постановки и концерты, чемпионат по настольным играм и международные выставки.

Межкультурные мероприятия

В предыдущий зимний сезон фестиваль «Китайский Новый год в Москве» вошел в программу перекрестных Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024–2025 годах по решению лидеров двух государств. Мероприятие привлекло около 1,5 миллиона человек. Особой популярностью у москвичей и гостей города пользовались уличные представления, зрелищное шоу барабанщиков, традиционные чайные церемонии, мастер‑классы по каллиграфии и настольные игры.

Фестиваль привлек внимание жителей не только России и Китая, но и других стран, его мероприятия освещали средства массовой информации более чем 30 государств.

Летом эстафету в рамках перекрестных Годов культуры принял фестиваль «Московские сезоны в Пекине», который посетили 2,85 миллиона человек. Всех желающих приглашали познакомиться с традициями и историей Москвы, ее динамичным развитием, достопримечательностями и гастрономией. Жители и гости столицы Китая слушали концерты современной и классической музыки, участвовали в танцевальных занятиях, пробовали блюда русской кухни, учились делать игрушки и сувениры с национальным колоритом.

В рамках фестиваля прошла конференция «Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина». Участники обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе возможности взаимных инвестиций, и представили инициативы, ориентированные на местный рынок. По итогам мероприятия было подписано семь международных соглашений.

В конце ноября 2025 года «Московские сезоны в Пекине» удостоили национальной премии Китая. Проект получил серебряную награду China Golden Awards for Excellence in Public Relations в номинации «Государственные коммуникации».

Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» отметили национальной премией Китая

Оперативно узнавайте главные новости в официальных каналах города Москвы в мессенджерах MAX и «Телеграм».