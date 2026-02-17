Хайнань встретил Праздник весны ростом турпотока

Южная китайская провинция Хайнань встретила 17 февраля первый Праздник весны (Новый год по лунному календарю) после перехода в декабре прошлого года порта свободной торговли на особый режим таможенного управления значительным ростом въездного туризма и расширением культурно-развлекательных программ для иностранных гостей. Об этом сообщила местная газета "Санья жибао".

По прогнозу миграционной службы провинции, в период недельных выходных дней по случаю праздника количество въездов и выездов достигнет около 79,3 тыс., что на 24,1% больше, чем годом ранее. Основной поток туристов и гостей Хайнаня примут на себя международные аэропорты Мэйлань в Хайкоу и Феникс в городе Санья. По данным туристических сервисов, число иностранных туристов в популярном курортном городе Санья, вырастет более чем втрое, а в Хайкоу - вдвое.

На фоне увеличения спроса туристическая отрасль региона расширила формат предложений, сделав акцент на развлекательные программы, вечерние активности и предоставление сервиса на разных языках. Крупные курорты и природные зоны в городе Санья организовали тематические новогодние мероприятия, интерактивные шоу, выезды на ночную рыбалку и культурные представления, а также внедрили цифровые системы управления туристическими потоками. Власти провинции также сделали ставку на интеграцию туризма и традиционной культуры. Помимо праздничных программ в музеях и центрах нематериального наследия, по всему острову прошло более 300 культурных, туристических и спортивных мероприятий.

Турпоток вырос не только в крупных центрах, но распространился и на уездные территории. Популярность гостиниц и гостевых домов в ряде районов Хайнаня увеличилась более чем вдвое, пишет издание. В целом, по данным онлайн-платформ, туристическая активность в провинции в период праздника выросла на 63% в годовом выражении.

Расширение международного турпотока и диверсификация туристических предложений, указывает издание, наблюдаются на фоне активного продвижения проекта по построению порта свободной торговли на Хайнане.