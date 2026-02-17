Китайские туристы массово бойкотируют Японию

Япония стремительно теряет статус одного из самых привлекательных направлений для путешественников из КНР. Согласно данным издания The Guardian, страна восходящего солнца покинула десятку наиболее востребованных направлений у китайских граждан.

© runews24.ru

Прогнозируется, что в период празднования Нового года по лунному календарю (с февраля по середину марта) туристический поток из Китая в Японию сократится на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной причиной такого спада эксперты называют политическую напряженность. Отношения между государствами обострились после публичных высказываний японского премьер-министра Санаэ Такаити относительно тайваньского вопроса. Так, расходы китайских туристов в Японии упали на 29%, ударив по люксовым брендам.

На фоне охлаждения интереса к Японии новым лидером туристического рынка стала Южная Корея. Ожидается, что в праздничные дни республику посетят около 250 тысяч гостей из Китая, что в полтора раза превышает прошлогодние показатели. В список приоритетных стран для зимнего отдыха китайцев также вошли Таиланд, Сингапур, Вьетнам и Россия.

Одновременно с этим в самом Китае наблюдается бум внутреннего туризма. Предстоящие каникулы обещают стать рекордными: по оценкам властей, общее число поездок внутри страны, включая перелеты, может достичь отметки в 9,5 миллиарда.