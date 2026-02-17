Лифт с российскими туристами рухнул в отеле Таиланда

Лифт с шестью российскими туристами рухнул в отеле на острове Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Tuana Hotels Casa Del Sol на Пхукете. Когда россияне вместе с детьми ехали с первого на пятый этаж, кабина резко провалилась в шахту ниже уровня первого этажа. В итоге при падении пострадали четверо взрослых, 8-летняя и 16-летняя девочки.

Путешественников с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Началась проверка.

Ранее стало известно, что еще один россиянин вернулся из Таиланда с оспой обезьян. Число заболевших выросло в Подмосковье.