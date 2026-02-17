Майские в Таиланде: где выгодно отдохнуть и сколько это стоит

Россияне активно бронируют туры в Таиланд на майские праздники. В этот период, считающийся началом низкого сезона, цены на размещение заметно снижаются. Среди причин повышенного спроса также выгодный курс рубля к доллару. О том, где в Таиланде выгодно отдохнуть весной, а также о текущих тарифах и отелях рассказали в АТОР.

Цены

В среднем цены на туры в Таиланд в долларовом эквиваленте выросли на 10 % по сравнению с прошлым сезоном, однако укрепившийся рубль практически нивелировал эту разницу. Более того, некоторые отели сохранили тарифы на уровне прошлого года, а отдельные гостиницы на май 2026 года даже снизили цены на 2–10 % относительно мая-2025.

Главный аргумент в пользу майского отдыха – сезонные скидки. По сравнению с высоким зимним сезоном стоимость туров падает на 30–40 %. Для наглядности: если в марте ночь в отеле на одного человека обходится в среднем в 9,9 тыс. рублей, то в мае – уже от 6,5 тыс. рублей. Еще один пример: отель, который в марте на 10 ночей стоит 430 тыс. рублей, в начале мая можно забронировать за 290 тыс. рублей.

Куда поехать

Самым популярным направлением у российских туристов остается Пхукет. По данным «Слетать.ру», на май 2026 года на него приходится 48,4 % всех бронирований по Таиланду. Далее следуют Паттайя (23,8 %), Самуи и провинция Пханг-Нга (по 9,8 %), а также остров Самет (8 %).

В период майских праздников (с 1 по 10 мая) география немного меняется: доля Пхукета снижается до 40,5 %, зато растет интерес к Паттайе (23,9 %), Самуи и Пханг-Нге (по 12,8 %) и Самету (10 %).

В целом в мае цены снижаются в отелях на всех курортах. В топе востребованных направлений – Као Лак в провинции Пханг-Нга, Краби, Ко Чанг, Самуи и Хуа Хин. Кроме того, туристы все чаще выбирают небольшие острова рядом с популярными курортами – например, Рача и Ко Яо Яй недалеко от Пхукета.

Отели со скидками на май

Туроператоры рекомендуют планировать майский отдых в отелях категории 4 и 5 звезд – именно они предлагают наиболее выгодные условия. Скидки в таких гостиницах достигают 25 %, а в ряде случаев и 40 %, особенно с учетом программ раннего бронирования, которые действуют на весь летний сезон.

Спецпредложения на майские праздники доступны, к примеру, в таких отелях, как Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket, Le Meridien Phuket Mai Khao Beach Resort, Paradox Resort Phuket и Angsana Laguna Phuket. Некоторые гостиницы также предоставляют дополнительные привилегии: расширенный мини-бар, эксклюзивные завтраки и персональный консьерж-сервис – как, например, в Barcelo Coconut Island.

Эксперты советуют не откладывать выбор отеля на последний момент. Если в январе туристы чаще бронировали туры в последнюю минуту, то сейчас глубина бронирования выросла до 2–3 месяцев, а некоторые компании уже получают заявки на февраль 2027 года.

Стоимость тура в Паттайю в отель 4 звезды с завтраками на майские праздники стартует от 130 тысяч рублей на двоих на 10 ночей с пересадкой. Прямой перелет из Москвы обойдется дороже – от 180 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Владивосток и Пхукет станут городами-побратимами.