Отдых в Эмиратах с риском тюрьмы в России: британцев напугали экстрадицией за помощь Украине
Опрошенные юристы предупреждают: уязвимыми могут оказаться не только активисты, но и журналисты, бывшие госслужащие и работники оборонки.
Особое беспокойство у британцев вызывает возможность так называемой «ускоренной» выдачи. Адвокат по уголовным делам и экстрадиции Филипп Симон Буссе пояснил газете, что между Россией и ОАЭ действительно существует соглашение об экстрадиции. По закону для депортации требуется решение суда, однако существует и упрощенная процедура — она возможна при формальном получении согласия самого высылаемого лица.
Издание отмечает, что ОАЭ могут депортировать британцев в третью страну без надлежащей правовой процедуры и без консультаций с Лондоном. Хотя в материале не приводится конкретных случаев таких экстрадиций, сам по себе сигнал вызвал беспокойство в британских туристических и деловых кругах, традиционно считающих Эмираты безопасной юрисдикцией.
Ранее сообщалось, что Британия готовится к войне с Россией.