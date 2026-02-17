Почему отдых британцев в Эмиратах связан с риском тюрьмы в России

Опрошенные юристы предупреждают: уязвимыми могут оказаться не только активисты, но и журналисты, бывшие госслужащие и работники оборонки.

«Любой, кто собирал средства для Украины, работал в журналистике, правительстве, оборонной сфере или просто фигурировал в одном из обширных и зачастую непрозрачных санкционных списков Москвы, может оказаться уязвимым во время путешествия или проживания в ОАЭ», — цитирует The Sun экспертов.

Особое беспокойство у британцев вызывает возможность так называемой «ускоренной» выдачи. Адвокат по уголовным делам и экстрадиции Филипп Симон Буссе пояснил газете, что между Россией и ОАЭ действительно существует соглашение об экстрадиции. По закону для депортации требуется решение суда, однако существует и упрощенная процедура — она возможна при формальном получении согласия самого высылаемого лица.

Издание отмечает, что ОАЭ могут депортировать британцев в третью страну без надлежащей правовой процедуры и без консультаций с Лондоном. Хотя в материале не приводится конкретных случаев таких экстрадиций, сам по себе сигнал вызвал беспокойство в британских туристических и деловых кругах, традиционно считающих Эмираты безопасной юрисдикцией.

