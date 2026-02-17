Владивосток расширяет горизонты сотрудничества с Таиландом

Владивосток вышел на новый уровень дипломатических отношений с Королевством Таиланд. Муниципальные власти официально инициировали процедуру оформления побратимского соглашения с известной курортной провинцией Пхукет.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время ведется разработка проекта договора, который заложит основу для долгосрочного сотрудничества. Приоритетными сферами взаимодействия определены культурный обмен, развитие туристической отрасли и укрепление экономических связей между регионами.

«Фундамент для будущего соглашения был заложен в начале февраля в ходе официальных переговоров в администрации Пхукета. Во встрече участвовали губернатор провинции господин Нират Пхонгситтхавон, генеральный консул России Егор Иванов, а также общественные советники мэра Владивостока Константин Богданенко и Кирилл Солгалов. Таиландская сторона проявила живой интерес к дальневосточному порту: господин Нират Пхонгситтхавон выразил намерение лично посетить Владивосток, чтобы ознакомиться с его курортными возможностями и инфраструктурой», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что для Владивостока международное партнерство – не новый опыт, а устоявшаяся практика. С 1991 года краевой центр установил дружеские связи с 17 зарубежными городами и административными округами. В их число входят мегаполисы США, Японии, Южной Кореи, Китая и Вьетнама. Включение Пхукета в этот список откроет для жителей Приморья новые перспективы для путешествий и взаимного обмена опытом.

