Реакцию итальянцев на свой вопрос блогер описал фразой «посмотрели как на идиота»

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, вспомнил, как удивил итальянцев одним вопросом о статуях Девы Марии в местных храмах. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он описал их реакцию фразой «посмотрели как на идиота».

Пучков рассказал, что на острове Сицилия обратил внимание на необычную особенность статуй Девы Марии: Богородица изображалась с ножом в сердце. Переводчик признался, что никогда до этого такого не видел.

«Примерно в пятой церкви я не удержался, подошел, [спросил], почему нож в сердце. На меня посмотрели как на идиота: "У нее же сына убили, вы что, не знаете? Это хуже, чем нож в сердце"», — поделился подробностями блогер.

