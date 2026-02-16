Ярко, шумно, многолюдно: в Китае отмечают Праздник весны

В Китае встречают год Огненной Лошади, а вмести с ним и весну. Страна облачилась в красное с золотым, а многие китайцы уже отправились из мегаполисов на малую родину, чтобы провести праздник в кругу семьи.

Традиция отмечать китайский Новый год, он же Праздник весны, насчитывает около 3,5 тыс. лет. Дата ежегодно рассчитывается по лунному календарю и приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2026-м – это 17 февраля.

По традиции за неделю до новогодней ночи проводят тщательную уборку дома, а также украшают улицы и жилища фонариками и различными узорами из красной бумаги, а также живыми цветами, фруктами и, конечно, символами наступающего года. К торжеству нужно обязательно принарядиться: принято покупать одежду для всей семьи – это символизирует обновление.

Согласно поверьям, в новогоднюю ночь нельзя спать, поэтому семьи собираются за обильно накрытым столом, а затем запускают фейерверки и петарды – считается, что громкие звуки отпугивают злых духов и привлекают счастье. Поэтому шумно будет везде.

Например, в Пекине проходят яркие уличные шоу с традиционными танцами драконов и львов под барабаны. Самое масштабное можно наблюдать на улице Ванфуцзин. В крупных парках (например, Дитань и Лунтань) проводятся храмовые ярмарки с народными представлениями и угощением.

В Гонконге ночной парад Cathay International Chinese New Year Night Parade превратит город в сверкающий карнавал огней и музыки. Он стартует от Гонконгского культурного центра и пройдет по главным улицам Цим Ша Цуй, включая Кантон-роуд, Хайфонг-роуд и Натан-роуд. Не обойдется и без традиционного шоу «Симфония огней» над гаванью Виктория.

Световые феерии запланированы и в Шанхае – наблюдать их можно будет на набережной Вайтань и в районе Пудун.

На Хайнане в рамках 5-часовой праздничной программы пройдет более 50 мини-перформансов. В Sanya Romance Park покажут гранд-мюзикл, охватывающий десятитысячелетнюю историю острова, с использованием 3D-технологий и водных спецэффектов. Запланированы также масштабные шоу дронов и праздничные фейерверки над морем.

И за всем этим великолепием в разных частях Китая будет наблюдать огромное количество туристов – как иностранных, так и самих китайцев, активно путешествующих в это время внутри страны.

У этой «великой китайской миграции» есть свое название – чуньюнь. Как правило, она начинается за 2 недели до Нового года и длится 40 дней. Миллионы китайцев переезжают с места на место, возвращаются в родные места, отправляясь к друзьям и близким или посещая национальные достопримечательности. Только в первый день этого периода в 2026 году, по данным китайского правительства, было совершено почти 188 млн межрегиональных пассажирских поездок. Пик ожидается на текущей неделе, а также в первых числах марта, когда новогодние торжества закончатся.

«Мы всегда предупреждаем своих туристов, что в эти дни везде будет очень-очень-очень много народу – и в транспорте, и в любых популярных местах. Поэтому тем, кто не хотел бы попадать в столпотворение, предлагаем индивидуальные экскурсионные программы, – рассказал TourDom.ru руководитель китайского направления PAC Group Денис Полушин. – С другой стороны, эта новогодняя суета позволяет насладиться богатым колоритом Китая, проникнуться его духом и заразиться оптимизмом его жителей».

