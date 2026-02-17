Названы самые травмоопасные страны для путешествующих

«Ингосстрах» назвал самые травмоопасные страны для путешествующих
«Ингосстрах», один из лидеров рынка страхования в России, проанализировал статистику обращений по страховым полисам для путешествующих и выяснил, в каких странах было зафиксировано больше всего страховых случаев по итогам 2025 года.
По данным компании за прошедший год число обращений по полисам для путешествующих выросло более чем на 50% по сравнению с 2024 годом.
Рекордсменом с большим отрывом в очередной раз стала Турция, на которую пришлась почти половина от всех страховых случаев за прошлый год — 40%. Второе и третье места занимают Таиланд и Египет с разницей всего в 1% — 17% и 16% соответственно. Также в годовой рейтинг вошли ОАЭ (8%) и Вьетнам (4%). В 2025 году также поступало много обращений из Мьянмы, Кубы и Марокко.
Как правило, основу страховых случаев составляют жалобы на высокую температуру, симптомы гриппа и проблемы с ЖКТ. Тем не менее, 2025 год запомнился и рядом сложных и нестандартных инцидентов. Например, летом в Турции застрахованная клиентка была сбита каретой скорой помощи при переходе через дорогу по пешеходному переходу. Последовала операция в медицинском центре города Анталии, и дальнейшая репатриация на носилочном модуле.
На Шри-Ланке зарегистрирован случай нападения диких животных: слон ударил клиента «Ингосстраха» хоботом. Потребовалась операция для восстановления сломанной плечевой кости.
Отдельным пунктом стоит альпинизм. За прошлый год в «Ингосстрахе» было зарегистрировано более 50 обращений от застрахованных лиц, которые столкнулись с недугами в процессе покорения вершин: Эвереста, Мера Пик, Пик Лобуче и многих других. К сожалению, с учетом сложности данного занятия, степень опасности травм, с которыми вынуждены сталкиваться альпинисты, остается крайне высокой.
«За прошедший год компания «Ингосстрах» урегулировала более 40 тыс. обращений по всему миру, начиная от простых заболеваний, таких как простуда, заканчивая самыми сложными кейсами в виде репатриаций с гор, сложных операционных вмешательств, а также продолжительных госпитализаций. Опираясь на частоту получаемых запросов об организации медицинской помощи, можно уверенно сказать, что страхование для выезжающих за рубеж — основа и уверенность каждого путешественника за пределами дома», — поделился Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха».