Названы самые травмоопасные страны для путешествующих

«Ингосстрах», один из лидеров рынка страхования в России, проанализировал статистику обращений по страховым полисам для путешествующих и выяснил, в каких странах было зафиксировано больше всего страховых случаев по итогам 2025 года.

По данным компании за прошедший год число обращений по полисам для путешествующих выросло более чем на 50% по сравнению с 2024 годом.

Рекордсменом с большим отрывом в очередной раз стала Турция, на которую пришлась почти половина от всех страховых случаев за прошлый год — 40%. Второе и третье места занимают Таиланд и Египет с разницей всего в 1% — 17% и 16% соответственно. Также в годовой рейтинг вошли ОАЭ (8%) и Вьетнам (4%). В 2025 году также поступало много обращений из Мьянмы, Кубы и Марокко.

Как правило, основу страховых случаев составляют жалобы на высокую температуру, симптомы гриппа и проблемы с ЖКТ. Тем не менее, 2025 год запомнился и рядом сложных и нестандартных инцидентов. Например, летом в Турции застрахованная клиентка была сбита каретой скорой помощи при переходе через дорогу по пешеходному переходу. Последовала операция в медицинском центре города Анталии, и дальнейшая репатриация на носилочном модуле.

На Шри-Ланке зарегистрирован случай нападения диких животных: слон ударил клиента «Ингосстраха» хоботом. Потребовалась операция для восстановления сломанной плечевой кости.

Отдельным пунктом стоит альпинизм. За прошлый год в «Ингосстрахе» было зарегистрировано более 50 обращений от застрахованных лиц, которые столкнулись с недугами в процессе покорения вершин: Эвереста, Мера Пик, Пик Лобуче и многих других. К сожалению, с учетом сложности данного занятия, степень опасности травм, с которыми вынуждены сталкиваться альпинисты, остается крайне высокой.