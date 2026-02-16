Посол рассказал о перспективах российских авиакомпаний на кубинском направлении

Российские авиакомпании все же могут в будущем возобновить полеты на Кубу после временного ограничения авиасообщения, вызванного дефицитом топлива на острове. Об этом заявил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

«Конечно, и мы на это надеемся. Более того, я не сомневаюсь, что мы сюда вернёмся, наши туристы сюда вернутся», – уточнил дипломат, отвечая на вопрос о перспективах рейсов на кубинском направлении.

По его словам, Росавиация ведет переговоры о возможности дозаправки российских самолетов по пути на Кубу, что позволит обойти дефицит топлива на острове.

«Насколько мне известно, такая работа ведется. Есть контакты Более того, я не сомневаюсь, что наши туристы сюда вернутся. Ситуация, как вы прекрасно знаете, связана с тем, что американская администрация фактически ввела топливную блокаду Кубы, будем надеяться на желаемый результат», – добавил он.

В условиях нехватки топлива российские авиакомпании пока продолжают выполнять вывозные рейсы для возвращения туристов, находящихся на Кубе. Однако после 21 февраля «Россия» и Nordwind прекратят эти программы до дальнейшего уведомления.