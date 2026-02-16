Авиаперевозчик выплатит 300 тысяч семье туристов, попавших под овербукинг

Компания «Аэрофлот» выплатит почти 300 тыс. руб. семье туристов, попавших под овербукинг. Жители города Макарова Сахалинской области собирались весной прошлого года в путешествие по Восточной Азии. Для этого им нужно было добраться рейсом авиакомпании «Аврора» из Южно-Сахалинска до Владивостока, чтобы оттуда отправиться на пароме в южнокорейский порт Сокчо и далее в Китай.

© tourdom.ru

Перелет должен был состояться 1 апреля 2025 года, но перевозчик устроил им «плохую шутку»: на борт туристов не пустили, заявив, что им не хватило мест. Как выяснилось позже, «Аэрофлот», выступавший маркетинговым партнером рейса, продал билетов больше, чем было мест в салоне Airbus А319 – 130 вместо 128.

В итоге у путешественников сбился весь график поездки: им пришлось покупать новые билеты по всей цепочке маршрута. А «Аэрофлот» вернул средства только за несостоявшийся перелет. Поэтому туристы подали в суд на обе компании, потребовав возместить убытки, неустойку, штраф, а также компенсировать моральный ущерб в размере 250 тыс. руб. на каждого.

Код-шеринговые партнеры начали перекладывать ответственность друг на друга. «Аэрофлот» заявлял, что рейс выполняла «Аврора», а ее представители упирали на то, что оформлением и бронированием билетов занимается нацперевозчик, который и получает все средства от продажи. Поэтому нести ответственность за овербукинг тоже должен он.

Поронайский городской суд с позицией «Авроры» согласился и обязал «Аэрофлот» выплатить сахалинцам 285 тыс. руб. на двоих (сумму компенсации морального вреда сократили в 25 раз), а также заплатить 14 тыс. руб. госпошлины. Авиакомпания подала апелляцию, но в Сахалинском областном суде сочли, что «суммы компенсации основаны на нормах законодательства», и оставили решение первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу.