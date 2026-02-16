Российским туристам назвали альтернативные Кубе направления

На фоне рекомендаций российским туристам воздержаться от поездок на Кубу туроператоры начали аннулировать туры и менять направления путешественников. Туристы стали чаще выбирать Юго-Восточную Азию, сообщили 360.ru в пресс-службе РСТ.

По данным Space Travel, стоимость туров на Кубу стартуют от 250 тыс. рублей, поэтому Таиланд и Вьетнам стали самой подходящей альтернативой этому направлению.

«Статистика переносов заявок у нас, да и у других туроператоров в целом, это подтверждает, — отметил гендиректор туроператора Артур Мурадян. — Возможной альтернативой может стать Шри-Ланка, где ближайшие пару месяцев ещё продлится высокий сезон».

Многие туристы также стали чаще приобретать туры в Египет, Турцию, причём можно не опасаться, что переток путешественников перегрузит популярные курорты, считает Мурадян. Он напомнил, что, например, в прошлом году на Кубе побывали 132 тыс. россиян, подчеркнув, что это несравнимо с миллионами туристов на популярных курортах.

Желающие могут также вместо Кубы выбрать другие страны Латинской Америки, причем можно составлять комбинированные туры, отметили в компании ITM group. Там также отметили, что кризис на Кубе не отразится в целом на интересе к Латинской Америке – россияне продолжат туда ездить стыковочными рейсами, считают аналитики.

Напомним, в МИД подчеркивали, что на Кубе складывается очень тяжелая сиутация из-за энергетической блокады со стороны Соединенных Штатов. Энергетическая блокада, в том числе блокирование поставок авиационного топлива, привела к проблемам с выполнением рейсов отечественных авиакомпаний «Россия» и Северный ветер. Как сообщал в конце прошлой недели чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Виктор Корнелли, на Кубе остаются около трех тысяч российских туристов. По его словам, на текущей недели они вылетят из Варадеро и Гаваны рейсами авиакомпании «Россия».