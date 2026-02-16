Туристам не хватает туров в Турцию с вылетом из регионов

Туристы активно интересуются турами в Турцию с вылетами из российских городов в Даламан и Бодрум. Однако турагенты отмечают, что рейсов по этим направлениям пока немного.

«Наши клиенты добираются на курорты Эгейского побережья из Екатеринбурга, – говорит подписчик телеграм-канала “Крыша ТурДома”. – В прошлом году в январе-феврале рейсы уже стояли в расписании, а вылеты начались в конце апреля. Направление довольно популярное. Туристам нужны определенные отели, бронируем их заранее. Поэтому очень ждем появления рейсов».

Как видно из систем бронирования туроператоров, перелет в Даламан и Бодрум доступен пока из Москвы, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод.

Наибольший объем перевозки запланирован из Москвы. Ежедневные рейсы в Даламан заявлены у «Аэрофлота», туры с этим перелетом можно купить у туроператора Библио-Глобус. Turkish Airlines полетит в Бодрум с конца апреля, а в Даламан – с конца мая, вылеты в Даламан стоят и в расписании Pegasus Airlines. Туры доступны у Anex, Coral Travel, Pegas, Fun&Sun и «Интурист». Полетная программа из Москвы в Бодрум и Даламан заявлена также у “Уральских авиалиний”, туры формирует туроператор Fun&Sun.

Отправиться на Эгейское побережье Турции в летнем сезоне – 2026 можно и из Санкт-Петербурга. По данным систем бронирования, Turkish Airlines выполняет рейсы из Пулково в оба курортных аэропорта – Даламан и Бодрум. Туры представлены у Anex, Pegas и Coral Travel. Вылеты в Бодрум из Минеральных Вод планирует Red Wings в партнерстве с IZI Tour.

А вот рейсов из Екатеринбурга, Казани и Сочи на курорты Эгейского моря пока нет в наличии. Напомним, летом 2025-го из аэропортов Казани и Кольцово туристы могли отправиться в Даламан на самолетах AZUR air. Из Сочи в Бодрум выполняла полеты авиакомпания Red Wings.