Туроператоры назвали самое доступное пляжное направление на 8 Марта

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самое доступное по цене пляжное направление для поездок на 8 Марта — им стал Египет. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что туры на двоих с вылетом из Москвы и проживанием по системе «все включено» в трехзвездочном отеле обойдутся от 101 тысячи рублей, в четырехзвездочном отеле — от 106,7 тысячи рублей, а в пятизвездочном отеле — от 117,6 тысячи рублей за двоих.

Как пишет портал, в начале марта на курортах этой африканской страны, расположенных на Красном море, установится солнечная и теплая погода без изнуряющей жары. Днем в Шарм-эш-Шейхе будет от 24 до 26 градусов тепла, а в Хургаде — от 23 до 25 градусов тепла. При этом температура воды в море будет от плюс 21 до плюс 23 градусов.

«Это отличное время для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с экскурсиями», — добавили в АТОР.

Ранее стало известно, что российские туристы решили провести февральские и мартовские праздники в двух курортных странах — Египте и ОАЭ. Они оказались лидерами по спросу на 14 февраля, а также с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, несмотря на низкий сезон.