Словакия готова открыть небо для российских авиакомпаний

Словакия выразила готовность возобновить прямое авиасообщение с Россией в случае, если ЕС снимет действующие ограничения. Об этом рассказала пресс-секретарь Минтранса республики Петра Полячикова.

По ее словам, текущие санкции пока препятствуют полетам российских самолетов над территорией Словакии, однако ведомство будет действовать в рамках европейских правил при изменении ситуации.

«Если эти ограничения отменят, воздушное пространство Словакии станет доступно для выполнения полетов авиакомпаний из РФ», – пояснили в Минтрансе.

Однако стоит учитывать, что возможность запуска прямых рейсов между странами будет зависеть не только от решений Брюсселя, но и от инициативы авиакомпаний. Представитель Минтранса подчеркнула, что перевозчики должны сами подать соответствующие запросы, после чего словацкая сторона оценит их с точки зрения безопасности полетов, загруженности маршрутов и соблюдения международных авиационных соглашений.

Отметим, что такой позиции придерживаются и некоторые другие государства Европы. При этом все они ждут конкретных решений именно от ЕС как общей системы. При этом сама Словакия продолжает выдавать россиянам визы и не вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ по примеру некоторых других стран ЕС.