Еще два российских туриста привезли оспу обезьян из Таиланда

В России выявлено еще два эпизода заражения оспой обезьян у туристов, вернувшихся с отдыха в Таиланде. Пациенты находятся в стационаре, их самочувствие медики оценивают как стабильное, угрозы жизни нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

© tourdom.ru

В ведомстве уточнили, что сотрудники межрегионального управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели санитарно-эпидемиологические мероприятия и определили всех, кто мог контактировать с заболевшими. Эти лица помещены под медицинское наблюдение.

Ранее случаи инфекции были зарегистрированы в Московской области. Один из пациентов уже завершил курс лечения и выписан из больницы, еще двое продолжают получать необходимую терапию в медучреждении Домодедова.

После подтверждения диагнозов специалисты организовали эпидемиологическое расследование и выполнили комплекс профилактических мер. По данным службы, это позволило предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

В надзорном органе подчеркнули, что обстановка остается контролируемой. При этом вероятность завоза инфекции сохраняется, что связано с высоким пассажиропотоком в период отпусков.