Где россияне планируют отдыхать этим летом

Список стран, где больше всего россиян уже забронировали отели на лето 2026 года, возглавили Италия и Турция. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"Топ-5 популярных стран выглядит следующим образом: на первом месте Италия с долей заказов 15%, далее Турция (13%), Франция (9%), Таиланд (6%) и Испания (5,3%)", - рассказали в компании.

Направления, в которые путешественники уже начали покупать авиабилеты на летний сезон, существенно отличается от локаций с ранними отельными бронированиями. Самой востребованной страной оказался Китай с долей 13,7%. Также многие уже приобрели билеты на самолеты в Японию (11,5%), Индонезию (11,1%), Турцию (6,8%) и Южную Корею (5,5%).

Что касается России, то больше всего ранних бронирований отелей туристы совершили в Санкт-Петербурге (14,9% отельных заказов), Москве (9,8%), Адлере (8,1%), Сочи (3,8%) и Калининграде (2,9%). Заранее купили авиабилеты в Калининград (31%), Петропавловск-Камчатский (12,7%), Москву (12%), Сочи (10,3%) и Санкт-Петербург (5,5%).

По данным сервиса, спрос на отели стабилен, но за год на 14% выросла доля бронирований в других странах, достигнув 32%. Однако большинство путешественников (68%) по-прежнему будут отдыхать летом в России.