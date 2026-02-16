Российских туристов продолжают вывозить с Кубы

Вывоз российских туристов с Кубы авиакомпанией «Россия» осуществляется в плановом режиме, а нестандартные ситуации решаются индивидуально. Об этом сообщил ТАСС и.о. генерального консула РФ в Гаване Алексей Некрасов.

Дипломат подчеркнул, что сотрудники представительства авиакомпании работают с акцентом на скорейший вылет желающих, и выразил надежду, что туристы смогут воспользоваться прямыми вывозными рейсами. В то же время он отметил, что небо Кубы не закрыто, и посоветовал рассматривать альтернативные маршруты, передает НСН.

На прошлой неделе «Аэрофлот» объявил об организации вывозных рейсов из Гаваны и Варадеро на фоне острого дефицита топлива на острове. Очередной рейс запланирован на 16 февраля, однако с 24 февраля все перелеты по этим направлениям будут отменены. Посол РФ на Кубе уточнил, что кубинская сторона частично подтвердила заправку самолетов, но никакой эвакуации не планируется.

Ситуация с топливом обострилась после указа США о введении пошлин для стран, поставляющих нефть на Кубу, что грозит острову «тотальной блокадой». В Гаване введены ограничения на продажу бензина, количество машин на улицах резко сократилось, а цены на такси выросли вдвое.

Ранее сообщалось, что на крупнейшем и самом важном нефтеперерабатывающем заводе Кубы «Ньико Лопес» в Гаване произошел пожар.