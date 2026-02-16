О чем важно знать, если отправляетесь в Китай

Блогеры из Владивостока, которые часто рассказывают о своих путешествиях по Азии, дали туристам важный совет. Он будет актуален тем, что летит через аэропорт в Пекине транзитом.

«В Дасине (аэропорт в Пекине) у нас впервые была трансферная стыковка из Китая домой, т.е. не из третьей страны, а из Шанхая в Пекин и далее во Владивосток», – рассказала автор блога Грушины Юра и Юля.

В первом аэропорте, в Шанхае, путешественники не прошли таможенный контроль, так как летели внутренними рейсами – из Шанхая в Пекин. Там же им выдали посадочные талоны и забрали багаж. Печать въезда в Шанхае не закрыли.

Это важно сделать в транзитном аэропорту – не покидая транзитной зоны. В Дасине она находится в центре аэропорта, где смыкаются терминалы. Там надо найти окна пограничников и проставить печати о выезде из страны.

Путешественники обращают внимание, что за проставлением печати о выезде из Китая должны следить сами туристы. И об этой важной детали можно легко забыть: на руках есть посадочные талоны, и можно просто пойти на посадку в самолет. При посадке наличие штампа никто не проверяет.

«Чем это может быть чревато? Проблемами на въезде в следующий раз (большими проблемами). Получается, что штамп о прибытии в паспорте стоять будет, а вот о выезде нет – где вы были все время до следующей поездки, потом долго и мучительно придется объяснять пограничнику», – объяснила блогер.

Такое правило выезда будет актуально для тех туристов, которые летят с Хайнаня в Россию через Пекин. Однако если Пекин является транзитным при путешествии из третьей страны, например, из Кореи в Россию, ставить такой штамп о выезде не нужно – если не покидать транзитную зону.