Туристка пожаловалась на отдых в Монголии, а виноватых нашли в России

Суд Забайкальского края обязал местного предпринимателя, который занимался турами в Монголию, вернуть клиентке деньги. Ей не понравилось питание и условия в гостинице. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, куда пожаловалась туристка.

Рекламу тура жительница Читы нашла в соцсетях. Связалась с предпринимателем, заплатила деньги, хотя они даже не заключили письменный договор. Лететь надо было из другого города. Мужчина забронировал ей там гостиницу и купил билеты на рейс. В этом городе женщину встретил еще один человек, который и отправил ее за границу.

Поездка состоялась, женщина вернулась домой, а потом потребовала вернуть ей деньги. Как сказано в официальном сообщении Роспотребнадзора, туристка «не была удовлетворена туром, в частности условиями проживания и питанием».

«Гражданка Н. не получила от организатора поездки полную информацию о программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, в том числе об условиях проживания (месте нахождения и категории гостиницы) и питания, об услугах по перевозке в месте временного пребывания. Права потребителя были нарушены, услуга была оказана некачественно», – говорится в заключении ведомства.

Во время разбирательства выяснилось, что предприниматель, который отправлял ее из Читы, вообще не туроператор, то есть не имеет права организовывать туры. Но суд решил, что понести ответственность должен не только он, но и тот, кто сопровождал туристку в Монголию. С них взыскали всю стоимость поездки и компенсацию морального вреда. О какой сумме идет речь, ведомство не уточнило.