Россиян на Бали предупредили об опасности ночных поездок на мототакси

Туристам, посещающим район Улувату на Бали, рекомендуют остерегаться мототаксистов в ночное время. Они могут вымогать деньги и угрожать пассажирам, пишет The Bali Sun.

© tourdom.ru

В последнее время от туристов поступает все больше жалоб на мототаксистов. Они везут пассажира по темной безлюдной дороге и требуют дополнительную оплату, угрожая оставить человека посреди пути. Иногда это сопровождается угрозами физической расправы. Особенно часто подобные истории происходят с женщинами. Не спасает даже заказ мототакси через онлайн-приложения Grab и GoJek.

Чтобы снизить риски, туристам рекомендуется пользоваться онлайн-сервисами бронирования с включенными функциями безопасности, а при необходимости брать в аренду автомобиль с водителем, которого порекомендует владелец жилья или знакомый.

В ответ на рост числа жалоб полиция Южной Куты усилила ночное патрулирование, особенно в районах Улувату и близлежащих туристических мест.

«Сотрудники полиции ведут диалог с населением и осуществляют стационарное патрулирование на уязвимых маршрутах, а также сканируют штрихкоды в определенных точках, чтобы обеспечить присутствие полиции на местах. Цель такого патрулирования – обеспечить чувство безопасности и предотвратить преступления», – заявил журналистам начальник полиции Южной Куты Мухаммад Бхаянгкара Путра Седжати.

Улувату – это один из самых известных районов на юге острова Бали, который привлекает туристов не только пляжами и архитектурой, но и разнообразной ночной жизнью с ресторанами, барами и кафе с видом на океан.