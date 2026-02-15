Сколько будет стоить проезд по мосту между островом Самуи и материковым Таиландом

Власти Таиланда подсчитали предварительную стоимость проезда по мосту, который должен соединить материковую часть с островом Самуи. Тариф для легковых автомобилей - 1000 батов, для грузовиков и туристических автобусов – 2000 батов, а для крупногабаритного транспорта – 3000, пишет LINE TODAY Thailand.

Сейчас проект находится в стадии комплексного исследования. Проводится оценка его целесообразности с точки зрения инженерных решений, экономической эффективности, финансовой устойчивости и воздействия на окружающую среду. Обсуждение началось еще несколько год назад и тогда говорили, что стройка может начаться в 2027 году, а введут в эксплуатацию – в 2030-м. Теперь эти сроки перенесли, соответственно, на 2029 и 2033 годы.

Технические параметры тоже изменились. Наземная часть дороги будет представлять собой четырехполосную трассу длиной около 15 км, которая соединит участок магистрали от аэропорта Суратхани, с побережьем в районе пирса Донсак. И уже оттуда собираются перекинуть мост на Самуи, длиной примерно 22 км. В центральной части будет предусмотрен судоходный пролет с высотой опор до 135 м, что обеспечит беспрепятственный проход крупных морских судов. Конструкция моста разрабатывается в соответствии с международными стандартами безопасности, с учетом сильных ветров, морских течений и возможной сейсмической активности.

Сейчас добраться на острова Самуи можно только воздушным транспортом или паромом. Эти ограничения создают трудности как для туристов, так и для местных жителей. По мнению властей, проект будет стимулировать развитие экономики и логистики, в том числе отрасли туризма.