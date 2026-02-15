Посол РФ прокомментировал запрет на внебрачные отношения в Индонезии

Новый закон, запрещающий сожительство вне брака в Индонезии, не делает разграничений между разными категориями иностранных граждан. Поэтому пока непонятно, как он будет применяться, сообщил РИА «Новости» посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

«Посольство на постоянной основе отслеживает вносимые в индонезийское законодательство изменения, включая те нормы, которые могут коснуться постоянно проживающих или временно пребывающих здесь граждан России. С учетом того, что закон, запрещающий совместное проживание вне брака, был принят совсем недавно, правоприменительная практика по нему еще не сформирована. Вместе с тем, по имеющейся у нас информации, в законе не указаны категории иностранных граждан, на которые действие этого закона не распространяется», – заявил российский посол.

Он не уточнил, означает ли это что к «временно проживающим гражданам» относятся и туристы. В законе таких пояснений тоже нет.

Власти и представители турбизнеса Индонезии уверяли, что туристов это не коснется. Сотрудники отелей на Бали не станут просить свидетельство о браке при заселении, говорил в декабре глава агентства по туризму провинции Тьокорда Багус Пемаюн В начале января председатель Конфедерации туристических ассоциаций Индонезии Харияди Сукамдани тоже утверждал, что неженатых иностранцев не будут привлекать к ответственности. По его словам, новая норма касается исключительно индонезийских граждан и не имеет отношения к иностранным туристам.

Индонезия не единственная страна, где подобные запреты действуют и в отношении иностранцев. Например, в Малайзии в ряде штатов законы, основанные на нормах шариата, запрещают совместное проживание вне брака, и эти ограничения могут распространяться не только на местных мусульман, но и на иностранцев в определенных ситуациях.

В Объединенных Арабских Эмиратах ранее действовал строгий запрет на совместное проживание без брака для всех, включая туристов, и хотя в последние годы законы были смягчены, в отдельных эмиратах по-прежнему рекомендуется иметь подтверждение официальных отношений. В Катаре совместное проживание вне брака формально остается нарушением закона, и это касается в том числе иностранных граждан, особенно если вопрос доходит до разбирательств с полицией. В Саудовской Аравии правила долгое время были одними из самых жестких, и хотя страна постепенно смягчает ограничения, иностранцам по-прежнему необходимо учитывать местные нормы, поскольку совместное проживание без брака может вызвать вопросы со стороны властей.