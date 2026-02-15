От сафари до экспедиций: почему туристы из России все чаще выбирают Африку

Российские туристы все чаще выбирают Африку: по итогам 2025 года турпоток активно вырос, а в 2026-м эксперты ожидают дополнительного увеличения на 20–25 процентов. Директор выставки MITT Максим Шилов объясняет тренд сразу несколькими факторами.

© runews24.ru

«Туристы ищут новые альтернативы, авиакомпании расширяют прямые и стыковочные рейсы, меняется логистика. Главное — изменились сами путешественники. Российский турист стал опытнее, требовательнее и ориентирован на впечатления. Африка отвечает этим запросам», — отмечает он.

Помимо традиционно востребованных Кении, Танзании, Маврикия, Сейшел и ЮАР, растет интерес к менее массовым направлениям — Уганде, Намибии и Зимбабве. Африканские государства активно развивают русскоязычный сервис и адаптируют программы под запросы российских туристов. В 2026 году на выставке MITT впервые будет представлена Намибия, делающая ставку на уединенный эко-туризм и уникальные ландшафты, пишет life.ru.

Уганда расширяет присутствие в сегменте приключенческих маршрутов: путешественникам предлагают треккинг к горным гориллам, экспедиции и посещение национальных парков. Отдельное направление — обновленный Египет, который делает акцент на экскурсионных маршрутах в Луксор и Асуан. Важным событием станет открытие Большого Египетского музея у плато Гиза — крупнейшего археологического музея с обширной коллекцией древностей.

Эксперты прогнозируют, что Африка станет одной из главных точек роста российского выездного туризма. В выигрыше окажутся те направления и компании, которые уже сейчас инвестируют в качество сервиса и стратегию работы с новым, более требовательным путешественником.