Названы самые бюджетные направления для путешествий в феврале

Эксперты Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные направления для путешествий в феврале. Для желающих полежать на пляже рекомендовали присмотреться к направлениям в Азии и на Востоке.

«Самыми бюджетными пляжными странами для отдыха во второй половине февраля стали ОАЭ, Египет и Бахрейн (отдых до 150 тыс. руб. на двоих). В список направлений, где для отдыха потребуется не более 200 тыс. руб. на двоих с перелётом, вошли Таиланд, Китай (Хайнань), Индия (Гоа)», — сообщили в АТОР.

А вот 10-дневный отдых во Вьетнаме и Индонезии обойдётся чуть дороже. За райское путешествие придётся отдать не меньше 220 тыс. рублей на двоих.