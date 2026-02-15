В Стамбуле изменятся цены на проезд в общественном транспорте

Муниципальный совет Стамбула утвердил повышение тарифов на проезд в поездах, автобусах, такси и другом общественном транспорте. С 16 февраля в долларовом эквиваленте они вырастут в среднем на 22–23%.

Единый электронный билет, по которому можно ездить во всех транспорта, кроме такси, теперь будет стоить почти доллар за поездку, месячный абонемент Mavi Kart подорожал до 75,6 доллара. Стоимость одной остановки на метробусе увеличилась примерно до 69 центов, а полный маршрут – до 1,4 доллара.

Marmaray и пригородные поезда также подорожали: поездка на 1–7 станций теперь стоит 78 центов, а на 36–43 станции – 1,7 доллара.

Паромы стали дороже на 20–25 %: цена билета на маршрут Üsküdar – Eminönü выросла до 1,2 доллара, Kadıköy – Eminönü и Kadıköy – Beşikтаş — 1,4 доллара, а стоимость длинного маршрута Bostancı – Adalar увеличилась до 3,6 доллара.

Такси также подорожали: посадка теперь стоит 1,5 доллара, цена за километр – 1 доллар, почасовой тариф – 12,5 доллара, а минимальная поездка – 4,8 доллара.