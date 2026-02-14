Куба ошибочно сделала ставку на туристов из России и Китая

Куба планировала получить большой доход от туризма после пандемии, рассчитывая привлечь отдыхающих из России и Китая, однако эти ожидания не оправдались и стали одной из ошибок, которые привели страну к экономическому кризису, пишет Financial Times.

Страна ввела длительный и строгий карантин во время пандемии, что подорвало туристическую отрасль, дававшую стране валютную выручку. Несмотря на это, государственная компания Gaesa, контролируемая военными, вложила сотни миллионов «дефицитных долларов» в строительство новых отелей. В 2024 году в Гаване открыли 42-этажный отель Torre K стоимостью 200 млн долларов, более чем на 500 номеров, однако спрос оказался минимальным, цитирует РБК статью FT.

«Правительственные чиновники сказали мне, что ожидали прибытия от 1 млн до 2 млн китайских и российских туристов после пандемии. Они не приехали. В следующем году они все еще ждали их. К 2024 году им пришлось признать, что туристов не будет», – рассказал один из кубинских бизнесменов.

Поток туристов из России на Кубу начал заметно сокращаться после 2022 года и произошло это не по одной причине, а из-за целого набора факторов, наложившихся друг на друга. Сначала сказались общие изменения в международной обстановке: ограничения на полеты, санкционное давление, сложности с финансовыми расчетами и рост стоимости дальних путешествий. Карибское направление и раньше считалось дорогим и логистически сложным, а после 2022 года для многих россиян оно стало еще менее доступным – и по цене, и по удобству перелета.

На этом фоне у самой Кубы начали нарастать внутренние проблемы. Страна вошла в глубокий экономический и энергетический кризис, который напрямую ударил по туристической отрасли. Российские путешественники все чаще стали жаловаться на ухудшение сервиса: перебои с электричеством и водой в отелях, скромное и нестабильное питание, нехватку персонала и общее ощущение запущенности. Ожидания привычного «карибского all inclusive» все чаще не совпадали с реальностью, и часть туристов стала выбирать альтернативные направления – Азию, Ближний Восток или Турцию.

В 2023 году ситуация еще выглядела обнадеживающе: прямые рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро восстановили, их частоту даже планировали наращивать, и интерес россиян к Кубе временно вырос. По итогам 2024 года Куба планировла принять 200 тыс. россиян и установить новый рекорд. Россия занимала третье место по количеству иностранных туристов на острове, уступая только канадцам и самим кубинцам. Однако уже в 2024 году проблемы начали накапливаться. Энергетический кризис привел к острому дефициту авиационного топлива, и кубинские аэропорты стали регулярно предупреждать иностранные авиакомпании о нехватке керосина.

Из-за этого перевозчикам приходилось менять расписание, сокращать количество рейсов или искать сложные схемы дозаправки в других странах. Полеты становились менее надежными: рейсы переносили, отменяли или выполняли с большими задержками. Для туристов это означало высокий риск – купить тур и столкнуться с отменой перелета или проблемами с возвращением домой. Число прямых рейсов между Россией и Кубой сократилось примерно вдвое по сравнению с предыдущими годами, доступность направления резко упала, а сама поездка стала восприниматься как слишком рискованная. Даже при сохранении интереса к Кубе как экзотическому и «дружественному» направлению многие россияне перестали рассматривать ее для отпуска: сочетание дорогого и нестабильного перелета, проблем с инфраструктурой и общего экономического кризиса сделало остров заметно менее привлекательным, чем он был до 2022 года.

В начале 2026 года после закрытия венесуэльского направления туроператоры отмечали рост интереса к отдыху на Кубе – по разным оценкам, примерно на 30%. Однако, в феврале ситуация ухудшилась: кубинские власти официально предупредили о критическом дефиците топлива, и российские авиакомпании начали приостанавливать регулярные рейсы. Самолеты летают только в обратном направлении – для вывоза уже находящихся на острове туристов. На фоне этой неопределенности туроператоры стали массово сворачивать продажи, поскольку больше не могли гарантировать стабильный перелет.