Шикотан: кто там живет и как туда добраться любителям невероятных видов

15 тыс. лет назад здесь поселился загадочный народ, который не знал земледелия, но разговаривал с духами воды и огня. Здесь нет действующих вулканов и пятизвёздочных отелей. Сюда летят не ради комфорта, а ради ощущения края света и уединённой встречи с океаном. Как живёт Шикотан сегодня и как туда добраться любителям невероятных видов?

© РИА Новости

Как переводится слово Шикотан

В XVIII веке остров называли «Фигурным» из-за изрезанной береговой линии, а также «островом Шпанберга» в честь мореплавателя Мартына Шпанберга. А его современное название «Шикотан» пришло из айнского языка и переводится как «большое поселение».

Айны — один из самых древних народов Восточной Азии. Исторически айны населяли Хоккайдо, Сахалин и Курильские острова, образуя единое культурное пространство. Они поселились в этих землях около 15 тысяч лет назад и создали собственную культуру, тесно связанную с природой. Земледелием айны не занимались. Мужчины охотились и рыбачили, женщины собирали дикорастущие растения, коренья и плоды. Жили они небольшими общинами, которые называли «утари», не строили городов и не создавали крупных поселений. Само название «аину» переводится как «человек».

Их верования строились на уважении к природе. Они верили, что духи живут в воде, огне, животных и растениях, поэтому все важные действия сопровождались обрядами и ритуалами.

Неудивительно, что именно природа стала центром их мировоззрения. Островные земли, где жили айны, отличались суровым, но удивительно богатым миром. Туманный морской климат, частые шторма, резкая смена погоды, густые леса и холодные течения океана. Здесь рядом существовали вулканы и горячие источники, морские звери и дикие животные, редкие птицы и рыбы, а сама среда словно постоянно напоминала человеку о её силе и величии.

Когда Шикотан стал русским и почему Япония претендует на него

Шикотан — самый крупный остров Малой Курильской гряды. Он входит в состав Сахалинской области и относится к Южно-Курильскому району. Уже много лет Япония оспаривает его принадлежность России, считая остров частью округа Немуро префектуры Хоккайдо.

Претензии Японии на остров Шикотан уходят корнями в сложную историю освоения Курильских островов и формирования границ в Северо-Восточной Азии. В XVIII веке эти территории активно исследовались русскими экспедициями, и Курильская гряда рассматривалась как единое пространство, которое постепенно включалось в состав Российской империи. На островах не было японской администрации, постоянных гарнизонов или системы управления, а местное население — айны — долгое время жило независимо от каких-либо государств.

Япония в тот период была страной самоизоляции. Там действовали законы, запрещавшие дальние морские плавания и освоение новых земель. Даже Хоккайдо (тогда Эдзо) долгое время считался в самой Японии чужой территорией, а не полноценной частью государства. Первые системные попытки японского продвижения на север начались лишь в конце XVIII века, когда японские отряды появились на южных Курильских островах и стали вытеснять русских промысловиков с Кунашира и Итурупа, устанавливая символы японского владения и насильственно подчиняя айнское население.

Шикотан оказался частью этой исторической зоны спора. Япония позднее стала рассматривать южные Курилы — включая Шикотан — не как часть Курильской гряды, а как «северные территории», якобы не относящиеся к Курилам в полном смысле слова. Именно на этом различии в трактовке географии и истории и строится японская позиция. Токио утверждает, что Шикотан исторически связан с Хоккайдо и округом Немуро, а значит должен принадлежать Японии.

В современности этот спор нашёл отражение уже не только в исторических интерпретациях, но и в политико-правовой плоскости. После Второй мировой войны Шикотан вошёл в состав СССР, а затем Российской Федерации, и сегодня он официально является частью Сахалинской области, Южно-Курильского района. На острове живёт население, размещены российские службы, включая пограничную инфраструктуру. Япония же продолжает дипломатически оспаривать его статус, включая Шикотан в перечень так называемых «северных территорий», которые Токио считает предметом нерешённого территориального спора.

Конфликт вокруг Шикотана — это не только вопрос географии, но и столкновение разных исторических нарративов: российской версии о первоосвоении и включении Курил в состав государства и японской интерпретации, в которой южные острова представляются связанными с Хоккайдо. Сегодня этот спор остаётся политическим и дипломатическим, а сам остров фактически и юридически находится под контролем России, оставаясь при этом одной из самых чувствительных точек в российско-японских отношениях.

Природа острова и туристические места: мыс Край Света, гора Шикотан, Малокурильск

Шикотан — один из самых необычных островов Курильской гряды. В отличие от соседних островов, здесь нет действующих вулканов и следов недавних извержений, поэтому природа развивалась спокойно и постепенно, без катастрофических изменений. Это сделало остров настоящим заповедником времени, где сохранились древние природные сообщества и уникальные ландшафты. Мягкий морской климат, частые туманы, прохладное лето и ветреные берега формируют особую атмосферу, в которой рядом существуют океан, скалы, луга, можжевеловые заросли и редкие виды растений.

Береговая линия Шикотана сильно изрезана бухтами, мысами и обрывами. Здесь нет густых труднопроходимых лесов, как на других Курилах, поэтому остров кажется более открытым и просторным. Ландшафт меняется буквально на каждом километре. Скалистые берега сменяются зелёными холмами, прибрежные луга — каменными террасами, а морские панорамы — тихими бухтами.

Одно из самых впечатляющих мест острова — мыс Край Света. Это суровый и одновременно красивый участок побережья с высокими обрывами, уходящими прямо в океан. Здесь особенно ощущается масштаб природы: мощные волны, сильный ветер, бесконечный горизонт и, собственно, ощущение «края земли» создают невероятное кинематографическое впечатление. Мыс считается одним из самых фотогеничных мест Шикотана и символом его дикой, первозданной красоты.

Гора Шикотан — одна из главных природных точек острова. С её склонов открываются панорамные виды на океан, бухты, холмы и прибрежные линии. Подъём не требует альпинистской подготовки, но даёт редкую возможность увидеть остров целиком, как на ладони. Это место особенно популярно у путешественников и фотографов за сочетание доступности и впечатляющих видов.

Малокурильское (Малокурильск) — главный населённый пункт острова и его самая оживлённая точка, где сконцентрирована инфраструктура и повседневная жизнь острова. Притом близость океана ощущается даже в центре поселения. Солёный воздух, туманы, шум волн и чайки — неотъемлемая часть местного пейзажа. Кроме того, Малокурильск — это и отправная точка для путешествий по острову и знакомства с его природными достопримечательностями.

Шикотан — это остров не вулканической драматичности, а природной тишины, простора и глубины. Здесь нет гигантских гор и огненных кратеров, но есть другое богатство: древние ландшафты, спокойная сила океана, уникальная флора, чистый воздух и ощущение удалённости от цивилизации. Это место для тех, кто ищет не экстремальные формы туризма, а редкое чувство соприкосновения с первозданной природой и настоящим краем земли.

Развитие Шикотана сейчас

Шикотан ещё недавно воспринимался как далёкая, почти недоступная точка на карте — край земли, куда попадали в основном военные, учёные и единичные путешественники-энтузиасты. Но в последние годы остров постепенно превращается в новое туристическое направление. Несмотря на удалённость, сложную логистику, отсутствие привычной инфраструктуры и высокую стоимость поездок, интерес к Шикотану растёт. Всё больше людей готовы преодолевать тысячи километров, чтобы увидеть не курорт, а настоящую дикую Россию — край океана, туманов, скал и первозданных ландшафтов.

Сегодня Шикотан предлагают как полноценное приключенческое путешествие. Туристические программы включают походы по острову, восхождение на гору Шикотан, прогулки к маяку Шпанберга — старому японскому маяку на мысе Краб, посещение мыса Край Света — одной из крайних юго-восточных точек России, бухты Крабовой с кладбищем кораблей, старой метеостанции и сохранившихся военных укреплений. Часто маршрут дополняется программой на Сахалине, поездками к заброшенным японским мостам, руинам храмов, подъёмом на пик Смелый и посещением живописных бухт и горных хребтов.

Такие туры — это не массовый отдых, а экспедиционный формат. Катер по Охотскому морю, переходы по пересечённой местности, минимальный комфорт и максимальное погружение в природу и пространство края света. И именно это привлекает путешественников, уставших от стандартных маршрутов.

Сегодня туры на Шикотан с программой на острове и на Сахалине стоят недёшево. В среднем от 260 тысяч рублей за поездку продолжительностью около 12 дней и 11 ночей. В стоимость обычно входит морской переход, проживание, сопровождение, маршруты по острову и основная экскурсионная программа.

Шикотан становится символом нового дальневосточного туризма — не комфортного, а смыслового. Это направление для тех, кто ищет не сервис, а опыт, не развлечения, а ощущение края страны, где Россия начинается с океана, скал и рассвета.