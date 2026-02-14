«Аэрофлот» отвезет туристов в Гоа за 8000 рублей

Заметили бюджетные варианты прямых перелетов в Индию и на Шри-Ланку на рейсах «Аэрофлота». Их можно найти на сайте туроператора Библио Глобус и некоторых билетных агентов.

Сэкономить получится только на пути в одну сторону. Из Новосибирска в индийский Гоа 20 апреля нацперевозчик доставит за 8,1 тыс. руб., включая багаж (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:30 14 февраля. – Ред.).

Это завершающий рейс сезонной полетной программы «Аэрофлота», обратно самолет вылетит в тот же день, 20 апреля. Поэтому возвращаться с отдыха туристам придется иностранными авиакомпаниями. Если через 10 дней, то с двумя пересадками: самый бюджетный вариант – комбинацией перелетов Air India и Centrum Air, стыковка в Дели – 11,5 часа, в Ташкенте – почти 4 часа, а общее время в пути – более суток. Маршрут «туда-обратно» обойдется в 62 тыс. руб., с багажом – в 73,6 тыс.

Выгодные тарифы и на финальные рейсы сезонной полетной программы из Москвы в Коломбо. 12 или 15 мая можно слетать на Шри-Ланку за 13,9 тыс. руб., перевозка чемодана входит в цену.

Последний вылет обратно у российского нацперевозчика 17 мая, далее также нужно возвращаться зарубежными авиакомпаниями. Например, 22 мая – на Airarabia с двухчасовой пересадкой в Шардже (ОАЭ). Такой вариант маршрута round trip стоит 60,9 тыс. руб. плюс 1,5 тыс. за багаж.

Ранее мы писали, что власти Индии увеличили лимиты ввоза в страну личных вещей – как для иностранных туристов, так и для своих граждан, возвращающихся из-за границы.