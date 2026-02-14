«Провалил ожидания от премиум-отдыха». Россиянка описала отель на Мальдивах

Российская туристка отдохнула на Мальдивах и описала местный отель фразой «провалил ожидания от премиум-отдыха». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания призналась, что за 10 дней на любимом курорте богачей они с мужем отдали 627 тысяч рублей. Для проживания пара выбрала четырехзвездочный отель SAii Lagoon Maldives.

Уже в первую ночь женщину ждало разочарование. Оказалось, что в отеле плохая шумоизоляция, и из соседнего номера раздавался крик ребенка, уставшего от перелета. Кроме того, туристке не понравилось, что уборщики являлись в самый неподходящий момент, когда они с супругом отдыхали в номере. А персональный бассейн оказался ледяным, несмотря на нагревательные системы, которые обещали в описаниях.

Еду в отеле соотечественница назвала «отдельным провалом», а обслуживание в баре у бассейна — кошмаром.

«Бармены хамоватые, коктейли в пластике нельзя уносить (хотя у нас full board, мы доплачивали). Просьбу насыпать лед в стаканчик для вина из мини-бара (оплаченного отдельно) проигнорировали», — посетовала путешественница.

Россиянка также рассказала о неприятном случае в китайском ресторане, где они заранее забронировали столик на улице. Когда гости пришли в заведение, им заявили, что таких столов уже нет, и предложили сесть в зал или найти другое место. По словам автора отзыва, перед ними даже не извинились, а менеджер подключился только после скандала.

«Таких мелочей накопилось море, нервы на пределе, постоянные разборки. За полумиллионный чек на Мальдивах хочется чила, а не баталий», — заключила она.

Ранее российская тревел-блогерша описала столицу Мальдив Мале фразой «страшно, когда ночью походишь». Она также отметила, что внешний вид заведений, где было много местных жителей, оставлял желать лучшего.