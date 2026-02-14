Появились расценки на морские круизы между Шанхаем и Владивостоком

На фоне роста турпотока из Китая в Россию, появилось множество предположений, какие еще направления могут быть востребованы туристами обеих стран. Особенно активно обсуждается тема морских круизов. Например, речь идет о запуске летом 2026 года лайнеров между Владивостоком и Шанхаем, пишет SHOT. Называют даже расценки: от 90 до 150 тыс. рублей за 10-дневный тур. Насколько это соответствует действительности, пока не известно. Раньше назвали другие суммы: от 170 тыс. до более чем 1 млн рублей. Но тогда речь шла не о китайском направлении, а о внутренних рейсах, которые свяжут Владивосток, Сахалин, Курильские острова и Камчатку.

Главная причина, почему Китай рассматривают Россию как круизное направление, – это охлаждение отношений с Японией. Китайские туроператоры ищут альтернативные маршруты. Кроме того, сыграл роль и безвизовый режим с Россией, который упрощает оформление поездок.

Какие лайнеры будут использовать, пока неизвестно, но в прошлом году в одной из круизных компаний говорили, что это может быть судно близкое по параметрам «Астории Гранде». Оно работает на Черном и Средиземном морях. Собеседник ТурДома тогда охарактеризовал этот корабль словами «чуть новее и чуть больше, дизель-электроход». В Минвостокразвития обещали субсидировать приобретение судов для туроператоров, которые будут развивать круизный туризм на Дальнем Востоке.

Раньше между Россией и Китаем уже курсировали круизные лайнеры. Например, в 2016 году китайский оператор Bohai Ferry продавал туры на круизы из Циндао с заходом во Владивосток, а в 2019 году крупный лайнер Spectrum of the Seas по пути из Шанхая в Японию останавливался во Владивостоке.

Сегодня китайские порты, особенно Шанхай, активно работают как крупные узлы круизного трафика. Среди известных лайнеров, которые туда заходят в – Spectrum of the Seas (Royal Caribbean), MSC Bellissima (MSC Cruises) и китайский лайнер Adora Magic City, запущенный в коммерческое плавание в 2024 году.