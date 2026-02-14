Эфиопия планирует запустить ежедневные авиарейсы в Россию

Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует запустить ежедневные рейсы между Москвой и Аддис-Абебой. Это произойдет не позднее июня, сообщил РИА «Новости» посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Жирру.

Сейчас лайнеры на этом направлении летают 4-5 раз в неделю, без пересадок. Как правило, во вторник, четверг, пятницу и субботу. Время в пути занимает около 8 часов.

Прямое авиасообщение между Россией и Эфиопией имеет давнюю историю. Полеты из Москвы в Аддис-Абебу выполнялись еще в советское время и использовались не только для пассажирских перевозок, но и как важный транзитный маршрут в другие страны Африки. После распада СССР рейсы на время прекращались, однако позже были восстановлены. В последние годы Ethiopian Airlines фактически осталась единственным африканским перевозчиком, который стабильно летает в Россию, а Аддис-Абеба стала удобным пересадочным хабом для перелетов по всему континенту.

Сейчас выбор прямых рейсов из Москвы в Африку ограничен. Самые массовые направления – это Египет (Каир, Хургада и Шарм-эль-Шейх), а также рейсы в Эфиопию, Марокко и Алжир. Часть маршрутов работает сезонно или с перерывами.

Ранее обсуждались планы по расширению авиасообщения с другими странами Африки. В частности, велись переговоры о запуске прямых рейсов в ЮАР и Танзанию. Кроме того, в числе перспективных направлений называют Намибию, Уганду и Маврикий – пока без конкретных дат.