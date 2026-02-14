Оставшихся на Кубе туристов пытаются удержать скидками

На этой неделе авиакомпании России и Канады объявили о том, что приостанавливают свою полетную программу на Кубу в связи с нехваткой авиационного топлива в республике. Подобный шаг может нанести серьезный урон кубинской туристической отрасли - двигателю национальной экономики, ведь россияне и канадцы являются главными гостями Острова Свободы. Корреспондент "РГ" отправился в центр Гаваны, чтобы посмотреть, как в настоящее время обстоят дела с туристами.

Автомобиль - роскошь, а не средство передвижения

Выезжаем из района, где находится корпункт, и направляемся в Старый город. Заметно, что с каждым днем на улицах столицы становится все меньше и меньше автомобилей. Из-за кризиса и ограничений на продажу топлива гаванцы начали пересаживаться на электромопеды и велосипеды.

Те, у кого нет подобных средств передвижения, выходят на обочину дороги в надежде поймать попутку или идут пешком. Общественный транспорт ходит только по самым важным маршрутам и в определенное время.

Туристов стало меньше, но улицы еще не пусты

Не стоит думать, что центр Гаваны превратился в безжизненную пустыню.

В исторической части города по-прежнему достаточно много путешественников. Можно встретить как группы, так и туристов-одиночек.

"У меня возвращение в Россию только на будущей неделе. Надо не терять время, и по-максимуму насладиться этой прекрасной страной", - рассказал наш соотечественник Михаил, который ранее прибыл на Варадеро.

По его словам, в отелях проживает много россиян. Они стараются не унывать и наслаждаться отдыхом.

С учетом текущих обстоятельств, чтобы как-то заработать на последних туристах, местные туркомпании предлагают специальные предложения. Например, снижают цены на экскурсии в другие регионы страны, предлагают подарки при заказе туров и так далее.

Можно ли прокатиться на кабриолете сейчас?

С чем ассоциируется Куба у многих путешественников? Конечно же с возможностью прокатиться на ретро автомобиле. Туристы, которых привозят к Центральному парку, расположенному возле Капитолия, сразу видят множество классических американских кабриолетов 50-х и 60-х годов выпуска всевозможных расцветок. Прибыв на место, корреспондент "РГ" сразу заметил, что этих машин стало меньше.

"Все верно, кабриолетов стало меньше", - рассказал водитель Умберто. Он пояснил, что часть машин не приехала на площадь, поскольку ожидает появления бензина. Кроме того, он добавил, что на фоне топливного кризиса им пришлось "немного поднять цены".

"Раньше мы брали 25 долларов за час катания по городу, сейчас уже 45-50", - скромно отметил он.

Возле Капитолия стоит пустой туристический автобус, который совершает обзорные экскурсии по городу. Водитель Каталина отметила, что туристов за последние дни стало меньше.

"У нас цена не поднялась, 10 долларов и можно кататься весь день, выходить и возвращаться в автобус. Однако из-за сложной ситуации маршрут пришлось сократить ради экономии бензина", - рассказала она.

По ее словам, о каком-либо полном прекращении деятельности пока речь не идет.

Владелец велотакси Энрике не унывает.

"Слава богу, мне не нужно топливо для работы", - сказал он.

По словам кубинца, в основном его услугами пользовались туристы из России. Он выразил надежду на то, что в скором времени россияне вновь полетят на Кубу.

Кафе пустеют и закрываются

В кафе и ресторанах также есть туристы, однако их количество заметно сократилось.

Даже в знаменитом баре "Флоридита", в котором обычно было не протолкнуться, полно свободных столиков. Персонал смотрит на это с грустью.